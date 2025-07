Mastella | Solidarietà a Piantedosi un errore dividersi’

In un momento delicato come quello attuale, dividersi su questioni di respingimenti e politiche migratorie rischia di minare la credibilità dell’Italia e dell’Europa. Mastella sottolinea l’importanza di mantenere un fronte unito, perché la solidarietà e l’immagine del nostro Paese sono più forti quando condivise. È tempo di superare le divisioni e agire con responsabilità, dimostrando coesione davanti alle sfide globali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Chi specula sul respingimento, da parte delle autorità che in Libia rispondono al generale Haftar, del ministro degli Interni Matteo Piantedosi e di altri ministri Ue, per ragioni di contrapposizione politica, commette un grave errore. In ballo ci sono l’immagine del Paese e l’autorevolezza del Governo italiano e soprattutto di quello europeo, di fronte a cui occorre trasmettere un’immagine di unità e solidarietà istituzionale: se Haftar si permette di cacciare il capo del Viminale, il numero uno della Commissione Ue per le Politiche migratorie e altri due ministri europei c’è poco da polemizzare e molto da preoccuparsi per il caos e l’instabilità in cui è precipitato un Paese chiave dell’area mediterranea: vicinanza assoluta al ministro Piantedosi e agli altri esponenti istituzionali coinvolti nella vicenda”: così in una nota il sindaco di Benevento e leader di NdC Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it