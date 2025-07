Orlando Bloom e Katy Perry di nuovo insieme sullo yacht con Jeff Bezos e Lauren Sanchez | la foto dopo la separazione

Dopo mesi di incertezza, la notizia bomba: Katy Perry e Orlando Bloom sono stati avvistati nuovamente insieme sullo yacht, questa volta con Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La coppia, protagonista di una separazione recente, sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio, condividendo momenti di relax con i loro figli nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Sarà solo un sorriso passeggero o il segnale di una rinascita? Rimanete sintonizzati per scoprire cosa ci riserverà il futuro.

Avvistati Katy Perry e Orlando Bloom insieme. La cantante e l’attore, che hanno deciso di separarsi nei mesi scorsi, stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza con la figlia Daisy Dove, avuta insieme 4 anni fa, e Flynn, il figlio quattordicenne dell’uomo. Come riportato da People, la (ex) coppia sarebbe stata avvistata su uno yacht al largo della Costiera Amalfitana domenica 6 luglio. Katy Perry e Orlando Bloom avrebbero anche incontrato i novelli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Nei giorni delle ‘nozze dell’anno’ a Venezia del proprietario e fondatore di Amazon, Orlando Bloom si è presentato per la prima volta da solo agli occhi dei fotografi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Orlando Bloom e Katy Perry di nuovo insieme sullo yacht con Jeff Bezos e Lauren Sanchez”: la foto dopo la separazione

Katy Perry e Orlando Bloom insieme alla figlia sulla barca dei Bezos | FOTO - Una vacanza da sogno a Capri: Katy Perry e Orlando Bloom, dopo aver annunciato la loro separazione, sorprendono tutti condividendo momenti di famiglia sulla barca dei Bezos.

