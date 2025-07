Asl Caserta il primo trimestre dell’iniziativa Femur Fast Track Unit | percentuali da record nel trattamento delle fratture collo femore

L’ASL Caserta ha raggiunto risultati straordinari nel primo trimestre dell'iniziativa Femur Fast Track Unit, una vera e propria rivoluzione nel trattamento delle fratture del collo del femore. Con percentuali da record, l’unità dimostra come l’innovazione e la tempestività possano migliorare drasticamente le sorti dei pazienti. Un passo avanti fondamentale per la sanità locale, che conferma l’impegno dell’azienda nel garantire eccellenza e rapidità nelle cure.

Si è appena concluso il primo trimestre dell'attività "FEMUR FAST TRACK UNIT" autorizzata, su proposta del Direttore del Dipartimento Funzionale Area Chirurgica Dr. Bruno Di Maggio, dal Direttore Generale dell'ASL CE, Dr. Amedeo Blasotti, in accordo con la Direzione Sanitaria e Amministrativa Aziendale dirette dal Dr. Saverio Misso e dal Dr. Giuseppe Tarantino.

