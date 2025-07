Ex Ilva posticipata al 17 luglio la Conferenza sull' Aia

L'attenzione sulla questione ex Ilva di Taranto si riaccende: la Conferenza dei Servizi, fondamentale per il nuovo Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), è stata posticipata al 17 luglio. Una decisione che testimonia l'importanza di questo step per il futuro ambientale e industriale dello stabilimento. La sfida ora è attendere con pazienza e speranza l'esito di questo appuntamento cruciale, che potrebbe segnare un nuovo capitolo per Taranto e il suo ecosistema.

La Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per domani, giovedì 10 luglio, è stata posticipata a giovedì 17 luglio alle ore 10.30. Lo comunica una nota congiunta dei ministri Urso e Pichetto. Il rinvio di una settimana è stato disposto dal Mase, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccogliendo così le esigenze condivise dalle amministrazioni nazionali e locali della Puglia, intervenute ieri a Palazzo Piacentini all'incontro sull'Accordo di Programma interistituzionale in merito al piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia

In questa notizia si parla di: luglio - ilva - posticipata - conferenza

Ilva, Urso convoca tutti per l'8 luglio: riunione a oltranza per l'Accordo di programma - Ilva torna al centro delle attenzioni con una convocazione decisiva: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha riunito i rappresentanti per il 8 luglio, in un incontro che promette di essere determinante per definire l’accordo di programma.

La #Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento ex #Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per domani, giovedì 10 luglio, è sta Vai su X

Ex Ilva, conferenza servizi per il rinnovo dell’AIA posticipata al 17 luglio; Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia; Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia.

Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia - La Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Si ... Segnala ansa.it

Ex Ilva, riunione al Ministero il 15/7 - Il ministro delle Imprese Urso, d'intesa con il presidente della Regione Puglia e su sollecito del sindaco di Taranto, ha convocato per il 15 luglio una riunione sulla ex Ilva. msn.com scrive