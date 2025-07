Ex Ilva posticipata al 17 luglio la Conferenza sull' Aia

La tanto attesa conferenza sull'AIA dell'ex Ilva di Taranto è stata ufficialmente rinviata al 17 luglio, offrendo un'ulteriore occasione per approfondire le questioni ambientali e strategiche che coinvolgono uno dei stabilimenti più importanti d’Italia. La decisione, comunicata dai ministri Urso e Pichetto, dimostra l’impegno delle istituzioni nel garantire un processo trasparente e accurato. Restate sintonizzati: l’appuntamento è ora fissato per giovedì 17 luglio alle ore 10.30.

La Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per domani, giovedì 10 luglio, è stata posticipata a giovedì 17 luglio alle ore 10.30. Lo comunica una nota congiunta dei ministri Urso e Pichetto. Il rinvio di una settimana è stato disposto dal Mase, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccogliendo così le esigenze condivise dalle amministrazioni nazionali e locali della Puglia, intervenute ieri a Palazzo Piacentini all'incontro sull'Accordo di Programma interistituzionale in merito al piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

