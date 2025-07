Myrta Merlino resta a Mediaset | nuovo progetto lontano da Pomeriggio 5

Myrta Merlino rimane fedele a Mediaset, ma si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo professionale lontano da Pomeriggio 5. La giornalista, nota per il suo stile incisivo e approfondito, sta per intraprendere una sfida diversa, ancora in fase di definizione. La sua versatilità e capacità di analisi promettono di portarla verso nuovi traguardi nel panorama televisivo italiano. Resta con noi per scoprire quale sarà la sua prossima grande avventura.

Myrta Merlino non lascia Mediaset, ma si prepara a voltare pagina. Dopo una stagione alla guida di Pomeriggio 5, la giornalista resterà all'interno del gruppo televisivo con un nuovo incarico, ancora in fase di definizione. Il format pomeridiano di Canale 5 non si è rivelato pienamente in linea con il suo stile, più legato all'approfondimento giornalistico e all'attualità politica. Secondo le indiscrezioni, Merlino potrebbe approdare nella fascia mattutina o in prima serata su Rete 4, rete su cui si concentreranno molti degli sforzi informativi di Mediaset per la prossima stagione. Non è escluso un suo coinvolgimento come volto di punta nei talk politici o come opinionista nei programmi già esistenti.