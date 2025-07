Inter rivoluzione in attacco | il sogno è Nkunku l’idea Asensio Chivu prepara un cambio tattico

L’Inter si prepara a una vera rivoluzione in attacco, sognando nomi di grido come Nkunku e Asensio per rilanciarsi ai vertici del calcio europeo. Dopo un investimento importante di oltre 70 milioni di euro, la società si trova ora a dover riflettere sul futuro della rosa, con molti giocatori in bilico tra cessioni e riconversioni. La sfida di Chivu sarà calibrare strategia e cambiamenti, per arrivare al 26 luglio con una squadra più snella e competitiva.

L’ Inter torna e forse cambia pelle. O per lo meno è quello che vorrebbe fare. Non sarà una cosa immediata, però, perché dopo circa 70 milioni di euro spesi tra Bonny, Sucic e Luis Henrique, ora servirà prendere tempo per capire come muoversi. Tanti saranno i giocatori che dovranno partire, per fare cassa o per evitare che Cristian Chivu si ritrovi il 26 luglio con una rosa extralarge a disposizione. Partiranno i fratelli Carboni (Valentin verso il Genoa, Franco all’Empoli), potrebbe salutare Sebastiano Esposito, rivelazione al Mondiale per Club (c’è la Fiorentina ), è in forse Asllani (piace al Betis ma il giocatore non sembra convinto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inter, rivoluzione in attacco: il sogno è Nkunku, l’idea Asensio. Chivu prepara un cambio tattico

