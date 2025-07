Trump minacciò Putin di bombardare Mosca L’audio del 2024 diffuso dalla Cnn | Gli dissi che non avrei avuto altra scelta

Nel caleidoscopio politico del 2024, una rivelazione sconvolgente sta facendo scalpore: un audio esclusivo diffuso dalla CNN svela come Donald Trump abbia minacciato Vladimir Putin di bombardare Mosca se avesse attaccato l’Ucraina. Un messaggio di estrema fermezza e tensione, che mette in discussione le sue strategie e le sue intenzioni nel delicato equilibrio internazionale. Ma cosa significherà questa rivelazione per il futuro delle relazioni mondiali?

Nel 2024, durante un incontro privato con i donatori, Donald Trump raccontò di aver cercato di dissuadere il presidente russo Vladimir Putin dall’attaccare l’Ucraina minacciando di bombardare Mosca a tappeto per rappresaglia. Lo rivela la Cnn, che è entrata in possesso di una registrazione audio. «Se vai in Ucraina, bombarderò Mosca a tappeto. Ti dico che non ho altra scelta», avrebbe detto il presidente americano – all’epoca ancora in campagna elettorale – a Putin. «Lui mi rispose di non credermi», aggiunse Trump, sempre secondo quanto riporta la Cnn. Un avvertimento simile sarebbe stato recapitato anche al presidente cinese Xi Jinping in merito a una possibile invasione di Taiwan, dicendogli che gli Stati Uniti «avrebbero risposto bombardando Pechino». 🔗 Leggi su Open.online