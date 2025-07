Prove Invalsi 2025 scuola media | risultati in chiaroscuro lento indebolimento su italiano meglio in inglese divario costante per matematica

Le prove INVALSI 2025 per la scuola media rivelano un quadro complesso: mentre i risultati di matematica si mantengono stabili, quelli di italiano mostrano un lento ma costante indebolimento. Un fenomeno che riflette tendenze più ampie a livello internazionale, suscitando interrogativi sul futuro dell’educazione. In questo contesto, è fondamentale analizzare le cause e le possibili strategie di intervento per garantire un miglioramento continuo delle competenze degli studenti.

Nella scuola secondaria di primo grado, le prove INVALSI 2025 hanno coinvolto oltre 27.000 classi terze. I dati mostrano una stabilità nei risultati di Matematica rispetto agli anni precedenti, mentre in Italiano si osserva un lento indebolimento degli esiti medi, fenomeno che si inserisce in una tendenza di lungo periodo comune a molti Paesi occidentali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

