Calciomercato Juventus un club della Saudi Pro League ha convinto quell’obiettivo bianconero per l’attacco | guadagnerà 20 milioni a stagione per i prossimi tre anni! Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma: un club della Saudi Pro League ha convinto uno degli obiettivi più ambiti per l’attacco, offrendo 20 milioni all’anno per tre anni. Dopo sondaggi e valutazioni, Mateo Retegui, il promettente centravanti dell’Atalanta, sembra pronto a lasciarsi alle spalle la Serie A per una nuova avventura in Arabia Saudita. Scopriamo tutti i dettagli di questa trattativa sorprendente, che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato internazionale.

Calciomercato Juventus, quell’attaccante ha deciso di “sposare” il progetto di una squadra della Saudi Pro League: accettata un’offerta da capogiro. Mateo Retegui, centravanti italo-argentino dell’ Atalanta, sembra ormai orientato a dire sì al trasferimento in Arabia Saudita, dopo aver valutato attentamente l’offerta dell’ Al Qadisiya. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, l’attaccante, che si è recentemente distinto in Serie A con il Genoa, ha preso questa decisione dopo un confronto con la propria famiglia, in virtù di un miglioramento significativo delle condizioni economiche proposte dal club arabo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, un club della Saudi Pro League ha convinto quell’obiettivo bianconero per l’attacco: guadagnerà 20 milioni a stagione per i prossimi tre anni! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: juventus - saudi - league - quell

Calciomercato Juventus, l’Arabia si intromette nei programmi bianconeri! Il nome di quel terzino interessa anche a un club della Saudi Pro League - La Juventus si trova al centro di una competizione agguerrita per un terzino interessante, colpita dall'interesse di un club della Saudi Pro League.

Translate post#Comolli e #Scanavino devono depennarlo ? Quell'obiettivo ha raggiunto un accordo con un club della #SaudiProLeague Vai su X

Immaginate se la Juventus approdasse ai quarti di finale del Mondiale per Club e prendesse Retegui dall’Atalanta per le restanti partite della competizione. È letteralmente quello che è accaduto fra l’Al-Hilal e l’Al-Shabab. La squadra di Inzaghi ha appena chi Vai su Facebook

Trionfa in Champions, meglio di Ronaldo: riconoscete l'ex Juventus?; Striscioni, cori, urla: Tudor è già al centro della Juve. E quell'abbraccio con Giuntoli...; Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli.

Vlahovic e le sirene arabe, l’Al Hilal può tentare l’attaccante: i precedenti di giocatori nel “prime” in Saudi Pro League. Ecco chi sono - Vlahovic tentato dalle sirene arabe dell’Al Hilal: i precedenti di giocatori nel “prime” in Saudi Pro League. Da juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: mossa decisiva di quel club per lui! - All’appello manca solo una mossa decisiva Come riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo X, Victor Osimhen si ... juventusnews24.com scrive