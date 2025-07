Al centro sud meno metà 18enni comprende i testi scritti

I dati Invalsi evidenziano preoccupanti disparità nelle competenze degli studenti al centro e al sud Italia, con percentuali di insufficienze che superano il 60% in molte regioni, soprattutto in Matematica. La situazione richiede interventi mirati e strategie innovative per colmare il divario e garantire un futuro più equo ed efficace per tutti gli studenti, affinché possano affrontare con successo le sfide di domani.

Nell'ultimo anno delle superiori solo in Italiano e Inglese-lettura la quota di allievi in linea con i livelli attesi si attesta oltre il 50%. Più grave è la situazione in Matematica: nel Lazio, Campania, Calabria e Sicilia circa il 60% non raggiunge il livello di accettabilità. In Sardegna questa percentuale si alza al 70%. I dati arrivano dal rapporto Invalsi. Tuttavia in Italiano solo nelle due macro-aree settentrionali la comprensione dei testi scritti raggiunge livelli almeno accettabili per oltre la metà degli studenti e delle studentesse (circa il 60-61%), mentre al Centro-Sud meno della metà di allievi raggiunge i traguardi.

