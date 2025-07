Verdetto UFFICIALE arrivato | annullata la retrocessione in B

L’attesa è finita: il verdetto ufficiale ha annullato la retrocessione del club in Serie B, mantenendolo nella massima divisione. Una decisione che ribalta lo scenario precedente e lascia i tifosi entusiasti. La vittoria legale rappresenta un passo importante nella storia del team, confermando il suo prestigio e la sua determinazione. Ora, con questa grande notizia, si apre un nuovo capitolo ricco di speranze e ambizioni.

L’annuncio del club sulla decisione che ribalta la sentenza dello scorso 24 giugno Il verdetto ufficiale è arrivato solo qualche minuto fa. Annullata la retrocessione in B, lo storico club resta così in massima serie. – Calciomercato.it Il Lione resta in Ligue 1. Il piano di rientro della società transalpina, guidata ora da Michele Kang, è riuscito a convincere l’organismo di controllo finanziario del calcio francese, ribaltando la sentenza dello scorso 24 giugno con cui il Lione veniva spedito in Ligue 2 a causa di una disastrata situazione economico-finanziaria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it