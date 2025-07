Frontale in via Veneto tra un' auto e una moto | due 17enni feriti

Un incidente frontale in via Veneto tra un'auto e una moto ha coinvolto due 17enni, lasciando i giovani in bilico tra la vita e il dolore. Soccorsi in azione nel pomeriggio del 9 luglio, le cause sono ancora al vaglio, ma le conseguenze sono state pesanti: mentre il ragazzo ha riportato lievi traumi, la ragazza è stata sbalzata sull'asfalto e si trova ora in condizioni critiche, richiedendo interventi immediati e un'indagine approfondita.

Soccorsi in azione in via Veneto nel pomeriggio del 9 luglio. Per cause al vaglio si sono scontrate una moto e un'auto. Ad avere la peggio la coppia di 17enni in sella alla due ruote. Il conducente ha riportato lievi traumi mentre la ragazza, sbalzata a qualche metro sull'asfalto, ha invece. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

