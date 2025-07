Posidonia Green Festival | incontri labortori musica e cibo a Bogliasco

Il Posidonia Green Festival 2025 a Bogliasco è un appuntamento imperdibile dedicato alla tutela del mare e alla sostenibilità, un evento che unisce musica, cultura e natura in tre giorni di entusiasmo e consapevolezza. Preparati a immergerti in un’esperienza coinvolgente tra laboratori, incontri e spettacoli, per scoprire come possiamo proteggere le meraviglie del nostro mare. Non mancare: insieme possiamo fare la differenza!

Dall'11 al 13 luglio 2025 torna a Bogliasco il Posidonia Green Festival, tre giornate gratuite tra laboratori, escursioni, musica, letture, incontri.

