Le nuove regole del calcio per la prossima stagione | lotta soprattutto contro le perdite di tempo

Introduce le regole del gioco rinnovate, con un occhio di riguardo alla lotta contro le perdite di tempo. Come ogni anno, l’attenzione si concentra sull’efficienza e il rispetto dei tempi di gioco. Le nuove norme, approvate a Belfast, puntano a rendere il calcio più dinamico e coinvolgente per tifosi e giocatori. Scopriamo insieme le principali novità che segneranno la prossima stagione, rivoluzionando il modo di vivere questo sport emozionante.

Come ogni anno, con la ripresa dell’attività agonistica, entrano in vigore nuove norme. Sono state approvate il primo marzo scorso a Belfast (Irlanda del Nord) in occasione del 139° Meeting Annuale Generale dell’International Football Association Board, l’istituzione internazionale che si . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Le nuove regole del calcio per la prossima stagione: lotta (soprattutto) contro le perdite di tempo

