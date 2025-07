Ok Samsung il display del Galaxy Z Flip 7 stavolta è giusto

Samsung sorprende ancora con il Galaxy Z Flip 7, dotato di un display esterno più ampio e funzionale, ideale per le tue esigenze quotidiane. Con miglioramenti alla batteria e una resistenza superiore a urti e graffi, questo pieghevole combina stile e affidabilità in modo impeccabile. La tecnologia evoluta rende il dispositivo più pratico e durevole, pronta a conquistare anche gli utenti più esigenti. Scopri come il Galaxy Z Flip 7 può rivoluzionare il modo di usare lo smartphone.

Il nuovo pieghevole Galaxy Z Flip 7 ha finalmente un display esterno ampio e funzionale, più comodo da usare quando il telefono è chiuso. Migliorano batteria e resistenza a urti e graffi.

