Roma e Save the Children stringono un patto per combattere la povertà educativa

promuovere un futuro più equo e inclusivo per tutti i bambini e ragazzi della città. Insieme, si impegnano a mettere in campo azioni concrete che possano fare la differenza, riducendo le disuguaglianze e garantendo a ogni minore le opportunità di crescita e sviluppo che merita. Un passo importante verso un domani migliore, dove l'istruzione e il sostegno siano diritti accessibili a ciascun giovane.

Combattere le diseguaglianze tra minori, colpendo in particolare la povertà educativa. Come? Tramite azioni mirate. Così Roma Capitale e Save the Children si uniscono, firmando un accordo di collaborazione volti alla realizzazione di interventi volti al contrasto della povertà educativa e allo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

