Kate Middleton regina di stile Brigitte Macron regina di ghiaccio | è crisi all’Eliseo

Kate Middleton, regina di stile, e Brigitte Macron, regina di ghiaccio, sono protagoniste di una sfida tra eleganza e diplomazia durante la visita ufficiale di Emmanuel Macron nel Regno Unito. Un evento ricco di significato, tra tensioni geopolitiche e simboli di unità , che ha visto protagonisti anche i royals e il presidente francese. In un contesto così carico di attese, tutti gli occhi sono puntati su come questi incontri di alta classe sapranno scrivere nuove pagine di storia...

Una sfida di stile, ma anche di diplomazia, quella andata in scena a Londra durante la visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron e della première dame Brigitte. Si tratta del primo viaggio di un Capo di Stato europeo in Regno Unito dopo la Brexit e durante il regno di Carlo III: un’occasione simbolica che Buckingham Palace ha orchestrato con cura. A riceverli all’aeroporto sono stati proprio William e Kate, impeccabili nei ruoli di padroni di casa: una presenza fortemente voluta da re Carlo, che ha affidato ai Principi del Galles un ruolo di primo piano in questo passaggio storico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kate Middleton regina di stile, Brigitte Macron regina di ghiaccio: è crisi all’Eliseo

