In arrivo 540 mila euro per valorizzare i 4 Parchi regionali lecchesi

In arrivo un investimento di 540 mila euro per valorizzare i quattro splendidi parchi regionali lecchesi, un importante passo avanti per tutelare e promuovere la natura locale. Questa pioggia di fondi, approvata dalla Regione Lombardia, rappresenta un’occasione unica per rafforzare le aree protette e migliorare la qualità della vita di tutti. Un impegno concreto che promette di trasformare il nostro paesaggio in un patrimonio ancora più prezioso.

Pioggia di euro per valorizzare i parchi. La giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi, due importanti delibere finalizzate al rafforzamento delle aree protette lombarde. Il pacchetto complessivo supera i 5,5 milioni di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

