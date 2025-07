Lautaro e i problemi di spogliatoio dell’Inter | Cosa è successo internamente

L’Inter sta vivendo un momento di grande tensione, tra problemi di spogliatoio e sfide interne. Benoit Cauet, ex nerazzurro, ha commentato su TI AMO CALCIOMERCATO: “C’è delusione e rabbia, ma la società è forte e può ripartire da un ciclo diverso”. Questa analisi ci aiuta a capire cosa si cela dietro le quinte e quali sono le vere sfide per il futuro dell’Inter.

Le parole dell’ex nerazzurro Benoit Cauet a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube “C’è delusione e ci sta anche la rabbia dopo tanti obiettivi e tante possibilità non raggiunte. Ma la società è forte e ha tutto per ripartire da un ciclo diverso”. Così Benoit Cauet a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, a proposito del difficile momento che sta attraversando l’ Inter. Momento difficile per l’Inter: fa ancora discutere lo sfogo di Lautaro (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex centrocampista nerazzurro guarda però con fiducia al futuro dell’Inter: “Saranno messi a disposizione tutte le risorse necessarie a creare una squadra forte come è stata negli ultimi anni”, ha sottolineato nel suo intervento in diretta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it