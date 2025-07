Prove Invalsi 2025 scuola primaria | risultati stabili in Italiano e Matematica ma il divario Nord-Sud si conferma già dalla seconda classe

Le prove INVALSI 2025 nella scuola primaria rivelano risultati stabili in Italiano e Matematica, ma evidenziano ancora una volta il persistente divario tra Nord e Sud, già presente dalla seconda classe. Con oltre 55.000 classi coinvolte, i dati sottolineano l’urgenza di interventi mirati per colmare queste disparità. Un passo importante verso un’istruzione più equa e inclusiva.

Le prove INVALSI 2025 nella scuola primaria hanno coinvolto oltre 55.000 classi tra secondo e quinto anno, con test in Italiano, Matematica e, per la quinta, anche in Inglese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prove - invalsi - scuola - primaria

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali - A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

Prove Invalsi 2025, scuola primaria: risultati stabili in Italiano e Matematica, ma il divario Nord-Sud si conferma già dalla seconda classe; Prove Invalsi 2025, uno studente su due finisce le superiori senza un livello base in italiano e matematica; Rapporto Invalsi 2025, la dispersione scolastica crolla ma le fragilità restano: migliora inglese, boom competenze digitali.

Scuola, Invalsi: scende la dispersione, ma gli studenti peggiorano in italiano e in matematica - Un terzo degli alunni di seconda elementare non raggiunge il livello base. Come scrive repubblica.it

Prove Invalsi 2025, uno studente su due finisce le superiori senza un livello base in italiano e matematica - Si registra una nuova battuta d’arresto negli apprendimenti a scuola dopo la ripresa dell’anno scorso che aveva fatto ben sperare. Scrive ilsole24ore.com