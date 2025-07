I gatti sudano? Come fanno a regolare la temperatura in estate

Durante le calde giornate estive, i gatti adottano strategie sorprendenti per mantenere la temperatura corporea sotto controllo. Mentre sudano solo in alcune zone specifiche come zampe e orecchie, affidano il raffreddamento anche a comportamenti come leccarsi, cercare l’ombra e bere di più. Tuttavia, se noti il loro respiro affannoso, è importante intervenire subito. Scopriamo insieme come aiutare il nostro felino a vivere l’estate in tutta sicurezza.

I gatti sudano solo in zone precise come le zampe e le orecchie, usando ghiandole diverse dalle nostre. Per raffreddarsi si leccano, cercano l’ombra e bevono di più. Se respirano a bocca aperta, è un segnale da non ignorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

