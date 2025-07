Presenti per Gaza 40 artisti internazionali donano le loro opere | inaugurazione della mostra

presentata in altre città, portando speranza e solidarietà attraverso l’arte. Un’occasione unica per riflettere sulle sfide globali, sostenere Gaza e riscoprire il potere unificante dell’espressione artistica. Un evento da non perdere, capace di toccare i cuori e stimolare il dialogo tra culture diverse. La mostra si trasforma così in un ponte tra mondi, un invito a condividere umanità e solidarietà.

SAN MICHELE SALENTINO - Dal 14 al 18 luglio 2025, la Pinacoteca comunale di San Michele Salentino ospiterà “Presenti per Gaza”, una mostra collettiva che raccoglie più di 40 artisti internazionali uniti da un progetto artistico e umano di grande valore simbolico e civile. L’iniziativa sarà poi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

