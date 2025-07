I Buio Pesto a Recco danno inizio al tour del trentennale

i Buio Pesto di Recco danno il via al loro emozionante tour trentennale. Venerdì 11 luglio, il lungomare si trasformerà in un palcoscenico all'aperto per un concerto gratuito che segna l'inizio del "30 Tour 2025". La serata promette emozioni e ricordi, con due momenti imperdibili: un video speciale di 30 minuti alle 21, seguito dall'energia travolgente della band. Un evento da non perdere per celebrare tre decenni di musica e passione!

Il concerto dei Buio Pesto di venerdì 11 luglio a Recco darà inizio al "30 Tour 2025", lo show nato per celebrare il trentennale della band. Lo spettacolo, a ingresso gratuito sul lungomare di Recco, sarà diviso in due parti: alle 21 inizierà un video speciale della durata di 30 minuti in cui. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

