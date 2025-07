LIVE Sinner-Shelton Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia la partita!

L’attesa è finita: il grande match tra Sinner e Shelton a Wimbledon 2025 sta per cominciare! La tensione cresce mentre i due campioni si preparano a sfidarsi sulla storica terra rossa. Chi uscirà vittorioso da questa emozionante sfida? Resta con noi per vivere minuto dopo minuto l’azione, le emozioni e i momenti salienti di questa partita imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 16.29 Inizia la fase di riscaldamento. Sinner ha lo stesso tutore al braccio destro che aveva in mattinata contro Vasamì. 16.29 Shelton vince il sorteggio e decide di servire per primo. 16.27 Giocatori in campo. 16.26 Sinner e Shelton sono nel tunnel che precede l'ingresso in campo. 16.24 I giocatori dovrebbero fare il loro ingresso in campo fra tre minuti. 16.21 Shelton ha compiuto un innegabile salto di qualità negli ultimi mesi, soprattutto negli Slam. L'americano è uno dei migliori battitori del circuito.

