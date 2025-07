Francesca Chillemi incinta chi è il nuovo compagno Eugenio Grimaldi

Momento delicato per Francesca Chillemi, ex Miss Italia e attrice amata dal pubblico. Dopo aver annunciato di essere incinta del suo secondo figlio e il suo legame con Eugenio Grimaldi, la star si prende una pausa dai riflettori per dedicarsi alla sua salute e al nuovo arrivato. L’attesa al Giffoni Film Festival 2025 si trasforma in un ricordo, ma la sua forza e determinazione continueranno a ispirare. La maternità è un viaggio speciale che...

Momento delicato per l'ex Miss Italia Francesca Chillemi. Dopo avere annunciato di essere incinta del secondo figlio l'attrice √® costretta a fermarsi. " Gravidanza delicata ", ha fatto sapere attraverso i suoi canali social, annunciando il momentaneo ritiro dalla scena pubblica per prendersi cura di s√® e del nascituro. L'ex Miss Italia era attesa al Giffoni Film Festival 2025 per ritirare un premio e parlare della sua carriera, ma con un annuncio a sorpresa ha dato forfait per motivi di salute. " Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po' delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo pi√Ļ assoluto", ha scritto in una breve nota pubblicata sui social e ricondivisa dagli organizzatori della manifestazione cinematografica, che la attendevano a Salerno il 17 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Francesca Chillemi incinta, chi √® il nuovo compagno Eugenio Grimaldi

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi - incinta - compagno

“Che Dio ci aiuti 8”: la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale - Scopri l'emozionante anteprima del finale dell'ottava stagione di "Che Dio ci aiuti". In onda gioved√¨ 15 maggio su Rai1, la clip con Francesca Chillemi e il cast promette sorprese e colpi di scena.

Francesca Chillemi è incinta! La protagonista di "Viola come il mare" aspetta un figlio dopo Rania, avuta con Stefano Rosso. Il suo attuale compagno è Eugenio Grimaldi. #divaedonnasettimanale #divaedonna #divaedonnamagazine #francescachillemi Vai su Facebook

Francesca Chillemi è incinta di Eugenio Grimaldi, le foto del pancione mostrato sul red carpet: è al sesto mese Vai su X

Francesca Chillemi incinta, chi √® il nuovo compagno Eugenio Grimaldi; Francesca Chillemi √® incinta, chi √® il compagno Eugenio Grimaldi; Francesca Chillemi incinta, la madre: ‚ÄúMia figlia non √® pi√Ļ una ragazzina, non mi aspettavo di diventare nonna‚ÄĚ.

Francesca Chillemi: ‚ÄúGravidanza delicata, mi fermo‚ÄĚ. Che succede a Che Dio ci Aiuti 9 e Viola come il mare 3 - Francesca Chillemi e incinta. Si legge su informazione.it

Apprensione per Francesca Chillemi: ‚ÄúGravidanza delicata‚ÄĚ, annullati tutti gli impegni - Francesca Chillemi incinta annulla gli impegni, non sarà al Giffoni: gravidanza delicata, deve restare a riposo. Secondo donnaglamour.it