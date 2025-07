Anteprima Galaxy Z Fold 7 Il miglior pieghevole non sembra neppure un pieghevole

Scopri l’anteprima del Galaxy Z Fold 7, il pieghevole che sfida ogni aspettativa: sottile, leggero e sorprendentemente elegante. Samsung ha rivoluzionato il mercato, creando un dispositivo che unisce funzionalità avanzate a un design compatto. È il momento di scoprire perché questo modello potrebbe diventare il nuovo standard nel mondo degli smartphone pieghevoli. La partita, per ora, può considerarsi chiusa... Leggi tutto

Samsung aveva un obiettivo: creare un pieghevole sottile quanto i pieghevoli delle aziende cinesi. Ci è riuscita: Z Fold 7 è spesso quanto un S25 Ultra ed è addirittura più leggero. La partita, per ora, può considerarsi chiusa..

In questa notizia si parla di: pieghevole - fold - anteprima - galaxy

