Ecco come le imprese italiane possono fare la differenza nella ricostruzione dell’Ucraina Parla Cimmino Confindustria

Le imprese italiane sono pronte a fare la differenza nella ricostruzione dell’Ucraina, un obiettivo strategico e di grande impatto. Mentre l’Occidente si prepara a investire risorse e idee innovative, la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025 a Roma rappresenta un’occasione cruciale per rafforzare collaborazioni e mettere in campo soluzioni concrete. È il momento di trasformare visioni in azioni tangibili per un futuro di stabilità e crescita condivisa.

Ricostruire l’Ucraina sarà l’impegno dell’Occidente del prossimo futuro. I soldi andranno trovati, anche perché ne serviranno molti. Ma le idee, quelle per fortuna, non mancano. In queste ore prende il via a Roma la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025 (URC2025), quarta edizione di una serie di appuntamenti annuali di alto livello, concepiti per sostenere la rapida ripresa e la ricostruzione a lungo termine dell’Ucraina, in risposta all’invasione su vasta scala da parte della Russia. Alla Nuvola dell’Eur sono attesi oltre 90 Paesi e 80 tra capi di Stato di governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro della Polonia Donald Tusk. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco come le imprese italiane possono fare la differenza nella ricostruzione dell’Ucraina. Parla Cimmino (Confindustria)

Si contano 60 imprese italiane già presenti nel Paese invaso dalla Russia. Cresce ancora l’export tricolore di armi (+524,7%) ma anche di cosmetici e profumi (+58% ) e tabacco (+8,8%) verso Kiev Vai su Facebook

