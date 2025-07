Salute mentale nelle carceri lettera del garante dei reclusi

La salute mentale nelle carceri è un tema di cruciale importanza che richiede attenzione immediata e concreta. Il Garante regionale campano, Samuele Ciambriello, ha recentemente espresso la sua gratitudine al Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro per aver nominato una responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale dedicata alla tutela della salute mentale negli istituti penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e altri. Un passo importante verso un sistema penitenziario più umano e attento alle esigenze dei detenuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Garante regionale campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha inviato nei giorni scorsi una lettera al Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro, dott. Ciro Verdoliva, per ringraziarlo della nomina di una responsabile dell’ Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di salute mentale per gli istituti penitenziari di Poggioreale, Secondigliano e Nisida. Nel manifestare la propria gratitudine per aver istituito questa unità operativa, il Garante ha però ribadito la necessità di attuare quanto previsto dal Decreto n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salute mentale nelle carceri, lettera del garante dei reclusi

