Puglia a Roma A way of life | la Regione come modello virtuoso di progresso

La Puglia si presenta a Roma come esempio di eccellenza e innovazione, dimostrando come uno stile di vita autentico possa diventare motore di progresso sostenibile. La quinta edizione di “Puglia. A way of life” presso Palazzo Grazioli ha celebrato questa regione straordinaria, svelando il nuovo portale “Tutta la Puglia che c’è”. Un’occasione imperdibile per scoprire un modello virtuoso capace di ispirare il futuro dell’Italia.

Si è tenuta a Roma, presso la sede della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, la quinta edizione di "Puglia. A way of life". Un appuntamento che ha come protagonista una delle Regioni più belle in Italia per stile di vita e sviluppo sostenibile. All'appuntamento è stato presentato il portale "Tutta la Puglia che c'è".

