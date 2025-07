Sciopero aerei del 10 luglio tutti gli aeroporti interessati

Domani, giovedì 10 luglio, gli aeroporti italiani saranno protagonisti di un importante sciopero nel settore aereo, con ripercussioni su decine di voli e servizi. L’agitazione coinvolge i lavoratori delle aziende di handling aderenti ad Assohandlers, con fermate di 24 ore che interesseranno numerosi scali. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di 36 voli, tra nazionali e internazionali. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio i tuoi viaggi.

Domani, giovedì 10 luglio, sono previsti diversi scioperi - alcuni di 24 ore - nel trasporto aereo. Si fermano i lavoratori delle aziende di handling, cioè quelle società che offrono assistenza a terra ai passeggeri, che aderiscono ad Assohandlers. L’agitazione riguarderà numerosi aeroporti italiani: Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 36 voli tra domestici e internazionali, tutti previsti nel giorno dello sciopero". Il sito del ministero dei Trasporti specifica che sono esclusi i voli da e per l’aeroporto di Palermo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero aerei del 10 luglio, tutti gli aeroporti interessati

