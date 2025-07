Lazio Formello tirato a lucido per il ritiro della squadra di Sarri domani test dei giocatori

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a riaccendere i motori: domani, al centro sportivo di Formello, i biancocelesti affronteranno i primi test atletici e di forza, simbolo di un nuovo inizio carico di aspettative. L’ambiente è impeccabile, pronto ad accogliere i protagonisti di questa stagione che promette grandi emozioni. La preparazione è ormai in fase avanzata, e tutto sembra indicare che la squadra sia pronta a stupire ancora.

(Adnkronos) – La Lazio di Maurizio Sarri è pronta ad iniziare la nuova stagione. Domani i giocatori biancocelesti si ritroveranno al centro sportivo di Formello, tirato a lucido per l'occasione, per i test atletici, mentre all'Isokinetic si terranno i test sulla forza, per capire lo stato di forma dei giocatori, prima dell'inizio del ritiro vero . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it