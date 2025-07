Cybersecurity esperti a confronto a Roma su difesa digitale

Un tema cruciale nell'era digitale, richiedendo un dialogo multidisciplinare per contrastare efficacemente le minacce informatiche. Esperti di diversi settori si sono incontrati a Roma per condividere strategie, analizzare casi reali e rafforzare la sicurezza digitale. La collaborazione tra tecnologia, istituzioni e comunicazione diventa fondamentale per proteggere dati sensibili e garantire un futuro più sicuro. Le conclusioni di questo dibattito ci indicano la strada verso una difesa più efficace e coordinata.

Dall'individuazione delle minacce alla risposta coordinata tra tecnologia, istituzioni e comunicazione: al centro del dibattito di importanti esperi un confronto sugli attacchi informatici contro banche ed aziende, a partire dall'analisi di casi reali. Esperti dal mondo accademico, giornalistico e bancario si sono confrontati all'iniziativa promossa da Netgroup, su rischi, tecnologie di difesa e implicazioni sociali e psicologiche, che sono sempre più impattanti. "Parliamo di tecniche sofisticate dal punto di vista dell'ingegneria sociale contro soggetti deboli non in grado di una reazione di autotutela.

