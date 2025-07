L' ASL Brindisi presenta Un sorriso sano per la vita 3.0 | prevenzione orale per tutte le età

L'ASL di Brindisi lancia “Un sorriso sano per la vita 3.0”, un innovativo progetto che unisce prevenzione, educazione e supporto alle fasce più fragili della popolazione. Con questo ambizioso intervento, si punta a promuovere una cultura del benessere orale diffusa e duratura. Un passo importante verso un futuro più sano, in cui il sorriso diventa simbolo di cura e vitalità per tutti.

Unire prevenzione, educazione alla salute e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. È questo l'obiettivo del progetto sperimentale "Un sorriso sano per la vita 3.0", presentato ufficialmente questa mattina (martedì 9 luglio) dalla Asl di Brindisi.

