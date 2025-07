Questo è Galaxy Z Flip 7 | più largo e più trendy ma con sapore di già visto

Scopri il nuovo Galaxy Z Flip 7, l’innovativo mix di stile e funzionalità che rivoluziona il mondo degli smartphone pieghevoli. Con uno schermo frontale più ampio e un design leggermente più grande, si avvicina sorprendentemente alle proporzioni dei device tradizionali, offrendo un’esperienza d’uso ancora più immersiva e trendy. È il momento di abbracciare il futuro della tecnologia mobile: leggi tutto e lasciati conquistare.

Samsung annuncia la nuova versione di Flip: con la settima generazione si amplia ulteriormente lo schermo frontale e si allarga leggermente anche lo smartphone, quanto basta per avvicinarsi ad avere uno schermo identico nelle proporzioni a quello degli smartphone tradizionali.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Questo è Galaxy Z Flip 7: più largo e più trendy, ma con sapore di già visto

