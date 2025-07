Una targa per Salvatore morto a 14 anni per salvare un amico Il papà | Vogliamo giustizia

Una targa in memoria di Salvatore, il giovane che a soli 14 anni ha sacrificato la sua vita per salvare un amico, ci ricorda il valore infinito del coraggio e dell’amore. La sua storia tocca il cuore di tutti noi e ci spinge a chiedere giustizia. Con questo gesto, vogliamo onorare il suo ricordo e mantenere viva la sua memoria, affinché il suo sacrificio non venga dimenticato. Anche...

"Vi chiediamo di aiutarci ad avere giustizia per Salvatore". Parla così, prima di scoppiare in lacrime, Umberto Giordano, papà di Salvatore, 14enne morto nel 2014, colpito da un calcinaccio caduto dalla Galleria Umberto I di Napoli. Questa mattina, è stata scoperta una targa in sua memoria. Anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, una targa in memoria di Salvatore Giordano: «Il suo sacrificio patrimonio di questa città» - Questa mattina, all'ingresso della Galleria Umberto I, lato via Toledo, è stata scoperta una targa commemorativa dedicata a Salvatore Giordano, il coraggioso quattordicenne che sacrificò la sua vita in nome di Napoli.

