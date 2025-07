Piantedosi dopo l’espulsione dalla Libia | La collaborazione va avanti

Nonostante l’espulsione dei ministri europei dall’aeroporto di Benina, tra cui Matteo Piantedosi, la collaborazione tra Italia e Libia continua. L’incidente diplomatico, orchestrato dall’UE e non sotto gestione italiana, non ha interrotto i rapporti, evidenziando l’importanza di mantenere un dialogo aperto e costruttivo. La sfida ora è superare le tensioni per rafforzare una cooperazione strategica fondamentale per entrambe le nazioni.

L’ incidente diplomatico con la Libia non è avvenuto sotto gestione italiana, visto che la missione fallita conclusa con l’invito perentorio per Matteo Piantedosi e gli altri ministri Ue a lasciare l’aeroporto libico, era organizzata dall’Unione europea ed è stato l’ambasciatore Ue Nicola Orlando a parlare con i funzionari libici. Ciò nonostante, l’espulsione dei tre ministri europei dall’ aeroporto di Benata, tra i quali lo stesso Piantedosi, ha fatto discutere in particolare in Italia, visti i rapporti privilegiati tra Roma e il governo di Khalifa Haftar, in particolare sui respingimenti e trattenimenti dei migranti in Libia. 🔗 Leggi su Open.online

