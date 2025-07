LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Affini sogna il podio partito Van Aert!

Segui in diretta la tappa odierna del Tour de France 2025, un evento ricco di emozioni e sorprese! Wout Van Aert ha deciso di non forzare, lasciando spazio ai grandi favoriti come Remco Evenepoel, pronto a conquistare il podio. Resta con noi per aggiornamenti live e scopri chi si aggiudicherà questa emozionante giornata di corsa. La battaglia è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Non sta forzando Wout Van Aert. Il belga ha confermato quanto affermato questa mattina ai microfoni decidendo di non spingere in questa cronometro: al primo intermedio il corridore della Visma Lease a bike è centotrentaquattresimo. 16.09 Si avvicina il momento dei migliori. C’è tanta curiositĂ per vedere quanto può guadagnare Remco Evenepoel. Il campione olimpico è il favorito assoluto per vincere questa cronometro e, visto il percorso, potrebbe distanziare di molto Vingegaard e Pogacar. 16.07 Dodicesimo tempo al terzo intermedio per Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Affini sogna il podio, partito Van Aert!

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Mads Pedersen all'attacco, ci prova anche van Aert - Benvenuti alla diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Mads Pedersen è in pieno attacco, con Van Aert a contendersi la leadership.

