Lavori posa in opera cavidotto | consigliere opposizione chiede adeguato ripristino sede stradale

Nel cuore di San Pietro Vernotico, un intervento di posa in opera di cavidotto ha lasciato la strada in condizioni precarie. Il consigliere di opposizione Enrico Marchese di Fratelli d’Italia denuncia la mancanza di un adeguato ripristino e sollecita interventi immediati per garantire sicurezza e decoro. La comunità merita interventi tempestivi e responsabili, affinché le strade tornino presto a essere sicure e funzionanti.

SAN PIETRO VERNOTICO - Il consigliere comunale di opposizione Fratelli D'Italia, di San Pietro Vernotico, Enrico Marchese, chiede inteventi per il mancato ripristino della sede stradale in via Lecce interessata di recente da lavori di posa in opea di cavidotto. La richiesta è stata inoltrata a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Lavori posa in opera cavidotto: consigliere opposizione chiede adeguato ripristino sede stradale.

