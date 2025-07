Si parte con La vita va avanti primo episodio tratto dal romanzo L’eremita di Antonio Manzini

Si parte con "La vita va avanti", il primo episodio tratto dal romanzo "L’Eremita" di Antonio Manzini, che introduce uno dei personaggi più ruvidi e autentici della fiction italiana: Rocco Schiavone. Interpretato magistralmente da Marco Giallini, il vicequestore romano trapiantato ad Aosta, torna in tv su Rai 2 con la terza stagione in replica. Un protagonista che ha conquistato il cuore del pubblico e che promette ancora emozioni forti e colpi di scena.

T orna in tv uno dei personaggi più ruvidi e autentici della fiction italiana: Rocco Schiavone. Interpretato da Marco Giallini il vicequestore romano, trapiantato ad Aosta per motivi disciplinari, è uno dei volti più amati di Rai 2. E proprio su Rai 2 da oggi, mercoledì 9 luglio in prima serata alle 21.20 va in onda in replica la terza stagione della serie, che di stagioni ne ha raggiunte già sei. Marco Giallini: i film, le serie, il successo e la vita privata X Leggi anche › Alessandro Gassman e Marco Giallini: «Ci vogliamo tanto bene, ci dividono solo i social» Rocco Schiavone 3 su Rai 2, repliche terza stagione, trama primo episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si parte con "La vita va avanti", primo episodio tratto dal romanzo "L’eremita" di Antonio Manzini

In questa notizia si parla di: vita - avanti - primo - episodio

L'annuncio sui social della star di 16 and Pregnant: «Questo è davvero il mio peggior incubo diventato realtà. Come si fa ad andare avanti nella vita dopo aver perso un figlio? Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando» - Un dolore inimmaginabile ha colpito Whitney Purvis, ex star di "16 and Pregnant", che ha condiviso la tragica perdita del suo bambino, Weston.

Ieri @paolomassobrio ha presentato il suo nuovo libro "Prima che scada il tempo", dove, in 40 racconti, abbandona le vesti del critico enogastronomico e ripercorre incontri e momenti di vita che fanno riflettere sul senso della stessa. Insieme a Massobrio, @ga Vai su Facebook

Stasera su Rai 2 torna Marco Giallini nei panni di Rocco Schiavone con le puntate della terza stagione; Stasera in tv torna Rocco Schiavone: Marco Giallini nella terza stagione (in replica) della serie tv; Cosa guardare su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato a Luglio 2025.

L’estate in cui Hikaru è morto, recensione primo episodio: il soprannaturale non va in vacanza - Le cicale fanno eco a una frase che non avresti mai voluto sentire: il tuo migliore amico è morto. Come scrive msn.com

Squid Game, il finale era stato già anticipato nel primo episodio della stagione 1? - Squid Game è giunto al termine e i più attenti avranno notato un parallelismo tra l'episodio finale e quello iniziale della serie tv coreana. Si legge su comingsoon.it