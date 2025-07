Stresa | torna il Mercatino dell' antiquariato sul lungolago

Preparatevi a immergervi in un mondo di tesori e ricordi: a Stresa, il tradizionale mercatino dell'antiquariato torna sul suggestivo lungolago sabato 12 e domenica 13 luglio, dalle 10 alle 19. Organizzato dall’associazione "I sogni nel cassetto", questo evento offre un’occasione unica per scoprire articoli da collezione, giocattoli d’epoca e libri rari. Non perdete l’opportunità di vivere un weekend all’insegna della scoperta e del fascino del passato.

Stresa: torna il Mercatino dell'antiquariato sul lungolago - Sabato 17 maggio, il lungolago di Stresa si trasformerĂ in un vivace palcoscenico per il mercatino dell'antiquariato, organizzato dall'associazione "I sogni nel cassetto".

Sabato 12 luglio e domenica 13 luglio si terrà sul Lago Maggiore l’evento “Stresa Liberty” 2025 con il titolo di Stresa sull’armonia del Liberty. Note, parole, colori, che vedrà in programma nei due giorni una serie di iniziative messe in atto dalla Città di Stresa in Vai su Facebook

