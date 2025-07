The Morning Show Stagione 4 | Apple Tv+ diffonde il teaser

Preparati a riscoprire il mattino con tensione e intrighi: Apple TV+ ha rilasciato il teaser della quarta stagione di “The Morning Show”. La serie, che ha conquistato pubblico e critica, torna con nuove sfide, segreti e momenti di pura adrenalina. Con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston ancora al centro della scena, questa stagione promette di essere più avvincente che mai. Non resta che attendere, perché...

Apple TV+ ha presentato in anteprima il teaser della quarta attesissima stagione di “ The Morning Show ”, la serie pluripremiata e di grande successo con protagoniste e produttrici esecutive Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, insieme alla showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e alla regista e produttrice esecutiva Mimi Leder. La quarta stagione sarà composta da 10 episodi e farà il suo debutto il 17 settembre con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 novembre. La quarta stagione di “The Morning Show” è ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Apple conferma Jennifer Aniston in un nuovo progetto dopo The Morning Show. L'attrice sarà protagonista della dramedy in 10 parti "I'm Glad My Mom Died", basata sul memoir di Jennette McCurdy sulle sfide come attrice bambina. #AppleTV #JenniferAniston Vai su X

«I’m Glad My Mom Died sarà un racconto tanto doloroso quanto ironico, e non vedo l’ora di affrontare un personaggio così complesso», ha dichiarato Jennifer Aniston. Dopo il successo di The Morning Show, che tornerà con la quarta stagione il 17 settembre, Vai su Facebook

