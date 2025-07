Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo | Pronti a ospitare negoziati in Vaticano Poi gli incontri con Mattarella e l’inviato di Trump

Il viaggio di Zelensky a Roma si arricchisce di incontri significativi, tra cui il prestigioso colloquio con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, simbolo di dialogo e speranza. Dopo aver già condiviso un primo incontro nelle settimane scorse, i due leader hanno dedicato circa 30 minuti a discutere di pace e ricostruzione. La visita, che anticipa la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, sottolinea l’importanza di questi incontri nel contesto internazionale. Un passo importante verso un futuro di dialogo e solidarietà .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Roma, dove domani prende il via la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina organizzata dalla Farnesina. Il primo incontro Zelensky lo ha avuto però a Castel Gandolfo, con Papa Leone XIV che vi si è spostato per il periodo estivo. 30 minuti circa di colloquio tra i due, che si erano già incontrati una prima volta nelle scorse settimane. Occasione utile, per il Pontefice, per ribadire la «disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati» sul futuribile cessate il fuoco. Che però al momento appare lontanissimo: nella notte tra martedì e mercoledì, denuncia Kiev, la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili (728 e 13 rispettivamente) dall’inizio della guerra, prendendo di mira in particolare la parte occidentale del Paese. 🔗 Leggi su Open.online

