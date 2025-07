Nuove regole Ue sui bagagli a mano | cambiano le misure anche per Ryanair

Dopo anni di incertezze e regole variegate, l’Unione Europea ha finalmente stabilito normative unificate sui bagagli a mano, in vigore dal luglio 2025. Ryanair, tra le prime a recepire le nuove direttive, amplia le dimensioni consentite del bagaglio a mano del 20%, offrendo maggiore spazio senza costi aggiuntivi. Un cambiamento che semplifica la vita ai viaggiatori e ridefinisce le norme del volo low cost: scopri tutto quello che devi sapere!

Dopo anni di far west, nei quali ogni compagnia aerea low cost europea aveva la libertà di decidere le misure dei vari bagagli (a mano e non), finalmente l’Unione Europea è giunta ad una conclusione: nuove normative entreranno ufficialmente in vigore da luglio 2025. Capolista è Ryanair che aumenterà le dimensione dei bagagli a mano del 20%: le misure consentite infatti passeranno da 40x25x20 cm a 40x30x20 cm, con la capienza che passerà da 20 litri a 24 litri. A seguire la compagnia in testa troviamo EasyJet la quale anticipa i tempi offrendo gratuitamente il bagaglio a mano extra con le dimensioni aumentate, 45x36x20 cm. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it