Il Napoli vuole Nunez c’è l’accordo col giocatore fino al 2030

Il Napoli, deciso a rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Osimhen al Galatasaray, accelera per portare a casa Nunez dal Liverpool. Con un accordo già stretto fino al 2030, i partenopei puntano a rilanciare le proprie ambizioni in stagione. La trattativa è in pieno svolgimento: resterà solo da attendere l’ufficialità e scoprire come questa mossa cambierà gli equilibri in Serie A.

Venduto Osimhen, gli azzurri accelerano per l'attaccante del Liverpool. Con la vendita di Victor Osimhen al Galatasaray, la dirigenza partenopea è pronta a prendere un'attaccante.

Translate postIl Liverpool chiede oltre 65 milioni per Darwin Nunez, il Napoli vuole pagarlo di meno (Fabrizio Romano) L'esperto di mercato su X: "La richiesta supera i 65 milioni di euro, ma il Napoli sta cercando di definire la struttura dell'accordo e la fattibilit Vai su X

Continua la trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez. La richiesta iniziale supera i 65 milioni di euro ma il Napoli sta cercando di lavorare sulla struttura dell'accordo e sulla fattibilità . ? Nunez vuole il trasferimento, si stanno discutendo le con Vai su Facebook

Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco (Romano) - Il Napoli vuole prima piazzare Osimhen e poi riprendere i colloqui con il Liverpool per l'uruguaiano, che vuole approdare in Italia. Lo riporta ilnapolista.it

