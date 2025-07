Zelo ecologista

...spiega con pazienza e attenzione, sottolineando l’importanza di valorizzare le aree verdi urbane e promuovere la biodiversità. Un gesto che dimostra come anche le scelte più semplici possano contribuire a un impegno più profondo verso la tutela del pianeta, trasformando ogni aiuola in un simbolo di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

Chi l'avrebbe mai detto: la salvezza del pianeta passa anche per le aiuole spartitraffico. Così almeno la pensa il Comune di San Lazzaro, alle porte di Bologna, che ha deciso di non tagliare le erbacce per tutta l'estate nella lunga e stretta aiuola che separa i due sensi di marcia della periferica via Di Vittorio. Alle proteste, a fine Giugno, di alcuni cittadini, il Comune ha risposto in modo puntuale e articolato, come una maestra che, pazientemente, spiega l'ovvio ai suoi piccoli allievi: ''Nessuna incuria, l'erba alta non è segno di trascuratezza ma un effetto voluto''. Perché? Ma è semplice: ''Per poter svolgere la loro funzione ecologica, ambientale ed estetica, le essenze che compongono le aree verdi (formate da un miscuglio di specie graminacee, leguminose e piante spontanee) hanno la necessità di completare il ciclo di fioritura e produzione del seme, che è incompatibile con uno sfalcio frequente''. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zelo ecologista

In questa notizia si parla di: zelo - ecologista - comune - proteste

Milano cancella le foibe Proteste, il Comune tace - La giunta stoppa l'intitolazione dell'area e non dà spiegazioni. Secondo ilgiornale.it

Comune: telefoni in tilt, pioggia di proteste - ilGiornale.it - 00:00 Rubrica non aggiornata, i cittadini non trovano i servizi Gioia Locati. ilgiornale.it scrive