Fermato il ladro seriale di Sondrio | arrestato 36enne

Sei pronto a scoprire come le autorità hanno messo fine alla sequenza di furti che aveva insanguinato Sondrio negli ultimi mesi? La cattura del 36enne A.F., noto ladro seriale, segna una svolta decisiva nella battaglia contro il crimine locale. Con l’arresto e l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, la città può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ma cosa ci riserva il futuro?

È finita con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere la lunga scia di furti commessi negli ultimi sei mesi da A.F., 36 anni, italiano sondriese senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una serie di colpi in negozi e spazi pubblici nel capoluogo valtellinese e a Castione Andevenno. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: fermato - ladro - seriale - sondrio

