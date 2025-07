Villa Pamphili Haufmann venerdì a Roma

Venerdì a Villa Pamphili, a Roma, si terrà uno degli eventi più drammatici degli ultimi tempi: l'estradizione di Francis Kaufmann, accusato di aver tolto la vita alla sua compagna e alla piccola Andromeda. Atterrato a Ciampino, l’americano affronterà le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere, mentre l’atteso esito degli esami istologici potrebbe svelare ulteriori dettagli sconvolgenti sulla tragedia.

16.20 Verrà estradato venerdì in Italia, Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda,trovate morte a Villa Pamphili. L'americano atterrerà a Ciampino. Sarà notificata l'ordinanza cautelare in cui i pm di Roma gli contestano il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere. Entro cinque giorni il gip fisserà l'interrogatorio di garanzia. Attesi i risultati istologici che dovranno chiarire le cause del decesso di Anastasia. La bimba sarebbe stata strangolata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Rexal Ford, l'uomo americano di 46 anni, arrestato venerdì sull'isola di Skiathos, in Grecia, con l'accusa di aver ucciso la bimba trovata morta a Villa Pamphili e occultato il cadavere della madre era stato fermato più volte dalla polizia a Roma.

