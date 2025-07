Il Lione è salvo | resta in Ligue 1 e giocherà l’Europa League

L’Olympique Lyonnais si conferma protagonista, grazie alla recente decisione della DNCG che ha evitato la retrocessione e garantito un posto in Europa League. Una vittoria importante per il club, che ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità. La società ha espresso soddisfazione, sottolineando come questa sentenza rappresenti un segnale di fiducia e rinascita per tutti i tifosi. L’avventura europea sta per riprendere: restate con noi per scoprire cosa riserverà il futuro.

La commissione d'appello della Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ha ribaltato la sentenza di primo grado e salvato il Lione dalla retrocessione per motivi amministrativi: resta in Ligue 1 e giocherà l'Europa League. La corte ha tuttavia annunciato due sanzioni: un tetto massimo agli stipendi e un'indennità di trasferimento. Il club ha rotto il silenzio e in una nota ha scritto: "L'Olympique Lyonnais accoglie con favore la decisione odierna della DNCG di mantenere il Club in Ligue 1. L'OL ringrazia la Commissione d'Appello per aver riconosciuto l'ambizione della nuova dirigenza del Club, determinata a garantire una gestione seria in futuro.

