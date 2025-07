Clamoroso Lione salvo in appello | niente retrocessione resta in Ligue 1 e va in Europa

Una svolta clamorosa scuote il calcio francese: l'Olympique Lione, dopo essere stato condannato alla retrocessione a tavolino, si salva in extremis grazie ai nuovi vertici societari. Incredibilmente, il club resta in Ligue 1 e ora si prepara a conquistare l’Europa, ribaltando ogni pronostico. Un esempio di come la determinazione e un cambio di leadership possano riscrivere le sorti di una squadra e riaccendere la passione dei tifosi.

Due settimane fa l'OL allenato dall'ex Milan Fonseca era stato relegato in seconda serie a tavolino per motivi finanziari. Decisivi i cambi al vertice della società.

Clamoroso, Lione salvo in appello: niente retrocessione, resta in Ligue 1 e va in Europa

